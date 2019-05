Hamas: – Vi er ikke interessert i en ny krig

utenriks

Samtidig opplyser kilder til den israelske avisen Haaretz at FN, Qatar og Egypt har overlevert et tilbud om våpenhvile til Israel.

Hamas og andre væpnede grupper på Gazastripen har skutt over 600 raketter mot Israel siden lørdag morgen, men sent søndag kveld kom de første signalene om at palestinerne ønsker en nedtrapping.

– Vi er ikke interessert i en ny krig, sier Haniyeh og stiller som betingelse at Israel «umiddelbart begynner å iverksette overenskomster om et verdig liv» på Gazastripen.

Hamas-lederen gjør det dermed klart at rakettangrepene vil fortsette med mindre Israel letter på blokaden av den palestinske enklaven.

