Pompeo med videobeskjed til Venezuelas befolkning

– Det er nå tiden er inne for et skifte, sier Pompeo i videoen som ble offentliggjort etter at Maduro lørdag ba sine soldater om å forberede seg på en mulig militærintervensjon fra USA.

– Dere kan kreve at demokratiet vender tilbake. USA skal stå sammen med dere hvert skritt på veien, sier den amerikanske utenriksministeren.

Samtidig var opposisjonsleder Juan Guaidó, som med USAs støtte har utropt seg selv til midlertidig president, i gang med et nytt forsøk på å få den venezuelanske hæren til å vende seg imot Maduro.

