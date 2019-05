India hylles etter syklonens herjinger

utenriks

Indias tidlige varslingssystemer og tiltakene som ble iverksatt, bidro til å minimere tapene av menneskeliv fra ekstremværet, mener eksperter.

Fani var en av de sterkeste syklonene som har rammet regionen på mange år da den slo innover Puri-området på den indiske østkysten med vindkast på over 55 meter i sekundet fredag.

Syklonen etterlot seg store ødeleggelser i delstaten Odisha med 46 millioner innbyggere, før den fortsatte nordover mot Bangladesh.

Tolv mennesker mistet livet og 160 ble skadd i India, ifølge lokale medier.

I 1999 ble Odisha, tidligere kjent som Orissa, i 30 timer herjet av en supersyklon som ga stormflo 20 kilometer fra kysten. Rundt 10.000 mennesker mistet livet.

Frivillige

Myndighetene var den gang ikke forberedt på katastrofen og slet med å evakuere utsatte innbyggere.

Nå får bedre værvarslingsmodeller, opplysningskampanjer og godt innøvde evakueringsplaner æren for at Odishas befolkning ble spart for det verste av syklonens herjinger. Bak innsatsen står en hær av hjelpemannskaper og frivillige.

Straks det ble klart denne uka at Fani hadde kurs mot delstaten, gikk hjelpemannskapene løs på den enorme oppgaven med å evakuere folk fra kystområder. 1,2 millioner innbyggere fikk midlertidig husly på trygg avstand fra faresonene.

7.000 kjøkken

Oppfordringer til innbyggere om å holde seg innendørs og råd om hva man skal og ikke skal gjøre i slikt vær, ble kringkastet om og om igjen på TV, radio, og høyttalere på offentlige steder.

Hele 7.000 kjøkken og 9.000 tilfluktsrom sto klar, takket være innsatsen fra 45.000 frivillige.

FNs kontor for kriserisikoreduksjon (UNDRR) hyller myndighetenes effektive evakuering og slår lørdag fast at de berget mange liv.

Oversvømt landsbyer

Nå begynner jobben med å gjenreise ødelagt infrastruktur, inkludert reparasjon av strøm- og telefonlinjer, samt rydde veier.

Indiske myndigheter hadde lørdag ettermiddag bekreftet tre omkomne, men sier tallet kan øke etter hvert som man får oversikt.

Etter å ha feid over millionbyen Kolkata, der en rekke bygninger ble ødelagt, nådde syklonen lørdag Bangladesh der 14 landsbyer ble satt under vann da tidevannsbølgen som fulgte uværet ødela flomvern.

I Bangladesh var 1,2 million mennesker på forhånd evakuert fra kystområdene, og mange av dem tilbrakte natten under åpen himmel.

Søvnløs natt

– Lokalbefolkningen hadde en søvnløs natt og mange kom ut av hyttene sine og sto langs elvebredder for å følge vannstanden, forteller en talsmann for myndighetene.

– Mange hjem er ødelagt, tak har blåst av og strømstolper og trær er veltet, forteller talsmannen.

Ifølge lokale medier er minst tolv mennesker omkommet i Bangladesh, seks av dem etter å ha blitt truffet av lynet.

Utover morgenen lørdag svekket syklonen seg til under 20 meter i sekundet, men faren for flom er fortsatt stor som følge av mye nedbør.

(©NTB)