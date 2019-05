Baby drept i israelsk luftangrep, ifølge Gazas helsedepartement

utenriks

14 måneder gamle Seba Abu Arar døde momentant, mens hennes gravide mor fikk alvorlige skader da huset deres ble truffet øst i Gaza by, ifølge helsedepartementet. Et annet barn ble moderat skadd, heter det i meldingen fra Gaza by lørdag kveld.

Israel sier luftangrepene bare rettes mot militære mål som svar på palestinske rakettangrep, og en talsperson for hæren sier hun ikke har noen informasjon om den omtalte hendelsen

Væpnede palestinere har siden lørdag morgen skutt rundt 200 raketter mot det sørlige Israel, ifølge hæren.

I Israel er minst to personer såret, opplyser helsetjenestene. En 80 år gammel kvinne fikk alvorlige skader mens en 50 år gammel mann ble moderat skadd.

Mange av de palestinske rakettene ble stanset av Israels rakettskjold.

