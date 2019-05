Britisk lokalvalg: Velgerne straffer de to store partiene for brexitkaoset

utenriks

Misnøye med håndteringen av brexit pekes ut som hovedårsak til velgeropprøret.

– Velgerne har snudd seg vekk fra Labour der hvor Labour tidligere var sterkt, og på samme måte har de snudd seg vekk fra De konservative der hvor De konservative tidligere var sterke, sier valgekspert John Curtice til BBC News.

Ifølge ham har Labour spesielt gjort det svakt i nord, mens toryene har gjort det svakt i sør.

Opptellingen viser fredag formiddag at De konservative så langt har tapt 442 seter, mens Labour har tapt 79 seter.

Sterkt resultat for Liberaldemokratene

Liberaldemokratene har derimot gjort et svært godt valg og så langt vunnet 304 nye seter, ifølge BBC.

– Liberaldemokratene er de store vinnerne i dette årets valg, med det som allerede er vårt beste resultat på mer enn 15 år, sier partileder Vince Cable.

– Velgerne har sendt et klart budskap om at de ikke lenger har tillit til De konservative. Men samtidig nekter de å belønne Labour, fortsetter han og beskylder Labour for å opptre unnvikende i brexitdebatten.

Grønt oppsving

Også partiet De grønne og uavhengige kandidater ser ut til å ha gjort et godt valg på bekostning av De Konservative og Labour.

UKIP går derimot markant tilbake etter en periode der partiet er blitt trukket lenger og lenger ut på ytre høyre fløy i britisk politikk.

I overkant av 8.800 lokale seter skal fordeles etter torsdagens lokalvalg i 258 distrikter i England og 11 i Nord-Irland. I tillegg skal seks ordførere velges direkte i England. Det er ikke holdt valg i Skottland og Wales.

EU-valg i slutten av mai

Prognoser før valget tydet på at De konservative kunne miste rundt 800 seter, mens Liberaldemokratene og Labour lå an til å vinne henholdsvis 500 og 300 nye seter.

Men den virkelig store testen for statsminister Theresa May og De konservative kommer først i EU-valget i slutten av mai, et valg britene egentlig ikke skulle ha deltatt i ettersom landet skulle forlatt EU den 29. mars.

Brexit er nå utsatt til 31. oktober, og meningsmålinger tyder på at EU-valget kan bli et rent katastrofevalg for De konservative, med en oppslutning på ned mot 13 prosent. Labour ligger til sammenligning an til 22 prosent.

To nye partier

Størst er derimot Brexit Party, det nye partiet til Nigel Farage. Han er tidligere UKIP-leder og en av frontfigurene i kampen for å få Storbritannia ut av EU.

Brexitpartiet spås hele 28 prosent av stemmene i EU-valget, ifølge en målingen fra YouGov.

I EU-valget vil de to store partiene dessuten bli utfordret av Change UK, et EU-vennlig parti dannet av avhoppere fra Labour og De konservative.

Verken Brexit Party eller Change UK deltok i lokalvalget torsdag.

(©NTB)