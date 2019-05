Utlevering av Assange til USA kan ta opptil et år

utenriks

Prosessen kan bli ytterligere komplisert dersom det kommer en fornyet svensk utleveringsbegjæring, ifølge den britiske menneskerettighetsadvokaten Karen Todner.

Bakgrunnen for at Assange i sin tid ble pågrepet i Storbritannia i 2010, var anklager om at han hadde begått seksuelle overgrep mot to kvinner i Sverige.

Svensk påtalemyndighet krevde lenge å få Assange utlevert, men kravet ble til slutt droppet. Forrige måned skal imidlertid påtalemyndigheten ha uttalt at de nå vil foreta nye undersøkelser.

– En svensk anmodning om utlevering kan definitivt komplisere prosessen, sier Todner, som har spesialisert seg på utleveringssaker, til nyhetsbyrået DPA.

Dømt til ett års fengsel

Assange ble onsdag dømt til nesten ett års fengsel for i 2012 å ha brutt betingelsene for løslatelse mot kausjon. Under et rettsmøte i Westminster Magistrates' Court i London torsdag sa han at han vil kjempe mot USAs utleveringsbegjæring. USA vil ha ham utlevert for anklager om datakriminalitet.

– Jeg ønsker ikke å overgi meg til utlevering for å ha bidratt til journalistikk som har vunnet mange priser og beskyttet mange mennesker, sa Assange.

Han deltok i rettsmøtet via videolink fra fengselet Belmarsh i London, der han soner dommen på 50 uker som han ble idømt onsdag.

Domstolen besluttet torsdag å utsette behandlingen av utleveringsbegjæringen til 30. mai. Da skal det holdes et rettsmøte, og en mer inngående høring er berammet til 12. juni, ifølge Reuters.

Argumenter mot utlevering

Assange var i 2006 med på å grunnlegge nettstedet WikiLeaks, som har publisert store mengder hemmeligstemplet materiale, blant annet om USAs krigføring i Irak og Afghanistan.

Todner sier at hun forventer at Assanges juridiske team vil komme med minst fire argumenter mot utlevering til Washington. Disse vil dreie seg om den politiske motivasjonen bak arrestordren, bekymringer rundt amerikanske fengselsforhold, muligheten for at Assange kan bli sittende i fengsel på livstid uten prøveløslatelse, og hans mentale og fysiske helse.

