Sudans ekspresident etterforskes for terrorfinansiering

utenriks

Fungerende riksadvokat Al-Waleed Sayyed Ahmed har gitt ordre om avhørene av Bashir, melder det statlige nyhetsbyrået torsdag kveld.

Samtidig vokser demonstrasjonene utenfor hærens hovedkvarter i Khartoum, hvor aktivister og opposisjonelle har oppfordret til en ny protestmarsj. Demonstrantene krever at militærjuntaen som sto bak kuppet mot Bashir under folkeoppstanden mot regimet i vår, gir fra seg makten til et sivilt styre.

Oppmøtet i demonstrasjonen torsdag er større enn protestene tidligere i uka, og nyhetsbyrået Reuters anslår at hundretusenvis har møtt opp. Demonstranter fyller alle veiene og bruene som fører inn til hærens bygninger i sentrum av hovedstaden, melder nyhetsbyrået AFP.

Protestledere har de siste ukene forhandlet med generalene om en mulig maktoverføring, men samtalene har ikke ført fram.

