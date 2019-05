Rettssaken etter drapet på Maren Ueland starter som planlagt

utenriks

Etter planen skulle retten settes i byen Salé klokken 9 torsdag formiddag -klokken 10 norsk tid. Flere forsvarere har imidlertid varslet at det vil bli bedt om at saken utsettes. Grunnen er blant annet at flere av de 24 tiltalte mangler forsvarer, noe som er obligatorisk etter marokkansk lov. Et annet hensyn er at fastemåneden ramadan starter mandag og kan påvirke sakens gjennomføring.

– I Marokko må alle tiltalte ha forsvarer. Det er obligatorisk. Jeg vet at tingretten har forsøkt å skaffe advokater til samtlige av de tiltalte, men at advokater ikke ønsker å påta seg oppdraget. De vil rett og slett ikke forsvare terroren, sier advokat Chawki Ajand til Stavanger Aftenblad, som er til stede i Marokko og dekker saken.

En representant fra det norske utenriksdepartementet vil være til stede når retten settes.

Det er ikke kjent om rettssaken vil gå for åpne eller lukkede dører. Fordi tiltalen mot de 24 mennene omhandler terror har heller ikke den vært offentliggjort, skriver Aftenbladet, men innholdet er kjent. Tiltalen skal omfatte å ha gitt sin tilslutning til en terrorhandling, for med overlegg å ha begått drap og for å ha deltatt i en terrororganisasjon.

Maren Ueland og hennes danske turvenninne Louisa Vesterager Jespersen var på tur i Atlasfjellene da de funnet drept ved byen Imlil 17. desember i fjor.

