Israelsk høyesterett stanset utvisning av HRW-leder

utenriks

Det israelske innenriksdepartementet trakk tidligere i år tilbake Shakirs oppholds- og arbeidstillatelse og anklaget ham for å støtte boikott av Israel.

Beslutningen ble tatt med henvisning til en omstridt lov som ble vedtatt i 2017. Den nekter utenlandske statsborgere som støtter boikott av Israel for å presse landet til å trekke seg ut av de okkuperte palestinske områdene, adgang.

Human Rights Watch og Shakir nekter for å ha tatt til orde for slik boikott, etterlyste beviser og anket beslutningen inn for det israelske rettsvesenet.

– En ny og farlig tolkning av loven, mente den USA-baserte menneskerettighetsorganisasjonen og viste til at kritikk av bedrifter som opererer i de ulovlig okkuperte områdene ikke kan sidestilles med oppfordring til boikott.

I forrige måned tapte Human Rights Watch anken, og en domstol i Jerusalem ga Shakir frist til 1. mai med å forlate landet.

Tirsdag satte israelsk høyesterett ned foten, forlenget utvisningsfristen til 7. mai og ba innenriksdepartementet gjøre en ny vurdering, opplyste Sakirs advokat Michael Sfard torsdag.

(©NTB)