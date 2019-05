utenriks

To av de skadde behandles for livstruende skader. For de to andre står det ikke om liv, opplyser amerikanske helsemyndigheter.

Politiet opplyser at én person er pågrepet og at de ikke tror noen andre var involvert i skytehendelsen. De vil gå gjennom alle bygningene på universitetsområdet.

Studenter fikk beskjed om å oppholde seg på et trygt sted under hendelsen. Skolen ble satt i en såkalt lockdown under skyteepisoden.

Universitetet har 26.500 studenter og 3.000 ansatte.

(©NTB)