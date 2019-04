Barnier advarer mot å miste fokus: Brexit er ikke det som haster mest

utenriks

Barnier holdt mandag kveld et langt foredrag om Europas framtid på det belgiske universitetet KU Leuven.

Han åpnet med å trekke fram sin fortid fra fransk politikk, der han blant annet var en av sjefene for vinterlekene i Albertville. Ti års arbeid for et seksten dager langt arrangement, oppsummerte Barnier.

– Det var god trening på brexit, sa han spøkefullt.

Nå mener Barnier at brexit er i ferd med å stjele fokus fra de virkelig store spørsmålene i Europa.

– Det er sant at vi trenger å få ordnet brexit raskt, sa Barnier.

– Men det som virkelig haster for Europa, er ikke brexit.

Ifølge ham står verden midt oppi et «geopolitisk, geoøkonomisk og geoteknologisk skifte» der USA og Kina har startet et voldsomt kappløp for å sikre seg det teknologiske overtaket.

– Elleve av de 20 største teknologiselskapene er amerikanske, de siste ni er kinesiske. Europa er fraværende, sa Barnier.

Men den aller største utfordringen, advarte han, er planetens helse. Ifølge ham trenger Europa en «grønn ny giv».

– Mens verden haster videre, bør ikke Europa se innover.

