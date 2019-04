Ukrainas påtroppende president tilbyr pass til russere

utenriks

Det brygger opp til «pass-krig» mellom Russland og Ukraina.

Lørdag kunngjorde Russlands president Vladimir Putin at Kreml vurderer å tilby russisk pass til alle ukrainske statsborgere. Det skjer få dager etter at han underskrev et dekret om at det skal bli lettere for innbyggere i det separatist-kontrollerte Øst-Ukraina å få russisk pass.

Volodomy Zelenskyj, komikeren som nylig vant det ukrainske presidentvalget, var raskt ute med å svare på Putins utspill.

– Vi vet utmerket godt hva russiske pass tilbyr: Retten til å bli arrestert for fredelige demonstrasjoner og retten til å ikke ha frie valg med reelle utfordrere som kandidater, skriver han i et Facebook-innlegg.

Den påtroppende presidenten fortsetter med å si at han vil tilby statsborgerskap til «personer fra alle nasjoner som lider under autoritære og korrupte regimer».

– Men først og fremst til det russiske folk som lider mest av alle.

Situasjonen har vært svært spent mellom Ukraina og Russland siden 2014 da Russland annekterte den ukrainske Krim-halvøya og krigen mellom ukrainske styrker og prorussiske separatister i Øst-Ukraina brøt ut. Krigen har krevd over 13.000 liv.

