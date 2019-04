Mange drept i droneangrep i Libya

utenriks

Det opplyser den FN-støttede regjeringen i Tripoli søndag. Rakettene som ble avfyrt fra dronen, traff en militærleir i hovedstaden. Minst fire av de ni som ble drept, var sivile, opplyser en talsmann.

Ytterligere 35 personer ble såret i angrepet, som også førte til materielle ødeleggelser i et boligstrøk som ligger like ved leiren.

Styrker som støtter den FN-anerkjente regjeringen i Tripoli har de siste ukene kjempet mot angripere under krigsherren Khalifa Haftars kommando. Sistnevnte innledet 4. april en offensiv for å erobre hovedstaden. Den internasjonale Røde Kors-komiteen har advart og sagt at boligområder i hovedstaden er blitt til slagmark i kampen om byen.

Minst 278 mennesker er drept og over 2.300 såret, ifølge Verdens helseorganisasjon. FN sier over 35.000 er revet fra hus og hjem som følge av kampene.

(©NTB)