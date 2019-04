Kvinne drept i skyteepisode ved synagoge i USA

utenriks

Poways ordfører sier fire personer ble brakt til sykehus, der en kvinne døde av skadene hun var påført. En rabbiner fikk skuddskader i hånden.

Ingen av de tre som er såret, har livstruende skader, opplyser ordfører Steve Vaus. De sårede er to menn og en ungdomsjente.

Hatkrim

Omstendighetene rundt skytingen er foreløpig ikke kjent, men politiet opplyser at en 19 år gammel mann er pågrepet og tatt inn til avhør. Politiet føler seg sikre på at det ikke var flere gjerningsmenn. Den pågrepne mannens aktivitet på sosiale medier skal undersøkes, i tillegg til et åpent brev han skal ha publisert på nettet. Ifølge ordføreren dreier det seg trolig om hatkriminalitet.

– Hatet har ingen plass i noe samfunn, minst av alt i Poway. Vi vil legge armene rundt hverandre og komme oss gjennom denne tragedien som den familien vi alltid har vært og alltid vil være, skriver Steve Vaus på Twitter.

President Donald Trump skriver på Twitter at hans «tanker og bønner går til alle som er berørt» av skytingen ved synagogen.

Avsluttet høytid

Lørdag var siste dag av den jødiske høytiden pesach, og gudstjenesten i synagogen i Poway like utenfor San Diego hadde begynt bare en halvtime før angrepet skjedde. Myndigheten anslår at det var rundt 100 personer til stede.

Politiet fikk melding klokken 11.30 om at en mann med et «AR-15-lignende våpen» hadde gått inn i synagogen og begynt å skyte. AR-15, som er en halvautomatisk sivil versjon av det amerikanske forsvarets standardvåpen M-16, har blitt brukt ved en lang rekke masseskytinger i USA.

Skyteepisoden skjedde nøyaktig seks måneder etter at elleve mennesker ble drept da en mann åpnet ild i en synagoge i Pittsburgh. Det er det dødeligste angrepet mot det jødiske samfunnet i USA i landets historie.

