Politiet i San Diego skriver på Twitter at de gransker meldingen om at en mann bevæpnet med et skytevåpen er i området rundt synagogen Chabad of Poway, og de ber folk holde seg unna området, skriver avisen The Times of San Diego.

Politiet opplyser videre at det er skadde, og at en person er tatt inn til avhør, men at situasjonen «fortsatt er pågående».

Flere personer som befinner seg i nærheten av synagogen, skriver på Twitter at de har hørt skudd.

