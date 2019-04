Xi vil dempe silkevei-bekymringer

utenriks

Xi åpnet fredagen en konferanse i Beijing om det såkalte «belte og vei»-initiativet som skal knytte sammen Asia, Europa og Afrika, blant annet langs de gamle handelsrutene kjent som Silkeveien.

– «Belte og vei» er ingen eksklusiv klubb. Alt skal skje med åpenhet, og det vil være nulltoleranse for korrupsjon, sa Xi til en forsamling bestående av blant annet 37 ledere fra ulike land i verden.

I åpningstalen sa den kinesiske presidenten at det er nulltoleranse knyttet til det globale infrastrukturprosjektet. Han lovet også å unngå at prosjektet skal bli en gjeldsfelle. Kina har også avvist beskyldninger om at prosjektet, som blant annet omfatter store jernbaneutbygginger, veier og havner, skal bli et geopolitisk verktøy for landets ambisjoner om å bli en global supermakt.

– Vi må sikre kommersiell og finansiell bærekraft for alle prosjektene, slik at de oppnår de planlagte målene, sa presidenten da han åpnet konferansen i den kinesiske hovedstaden.

(©NTB)