Kim Jong-un anklager USA for dobbeltspill

utenriks

– USA inntok en ensidig holdning og handlet ikke i god tro, sa Kim under sitt møte med Russlands Vladimir Putin i Vladivostok torsdag.

Det opplyser det nordkoreanske nyhetsbyrået KCNA. Kim hevdet også at situasjonen på Korea-halvøya nå er fastlåst og i en kritisk fase.

Putin framholdt på sin side at Russland ønsker en rolle i samtalene om atomnedrustning på Korea-halvøya. USA har så langt ikke kommentert dette utspillet.

Kim Jong-un besøkte et russisk krigsminnesmerke fredag før han satte kursen tilbake til Nord-Korea i sitt private tog – noe tidligere enn opprinnelig planlagt.

– Trenger garantier

Samtalene mellom Kim og Putin i den russiske byen beskrives som «åpne og vennlige» av KCNA.

Kim sa han håper på en ny storhetstid i forholdet mellom Pyongyang og Moskva. Han inviterte Putin til å besøke Nord-Korea «på et passende tidspunkt», noe den russiske presidenten skal ha takket ja til.

I torsdagens møte posisjonerte Putin seg tilsynelatende som en motvekt til USA i tautrekkingen om Nord-Koreas atomvåpen. Han sa at Nord-Korea er villig til å gi opp sine kjernevåpen, men trenger «garantier for landets sikkerhet og bevaring av suvereniteten» for at det skal skje.

– Vi må gjenopprette internasjonal rettsorden og sørge for at det er internasjonal lov og ikke den sterkestes rett som avgjør utviklingen i verden, sa Putin. Han understreket at Russland i likhet med USA ønsker at Kim skal skrinlegge sitt atomvåpenprogram.

– Ingen hemmeligheter

Den russiske presidenten sa også at Kim har bedt ham forklare nyansene i Nord-Koreas posisjon for USAs president Donald Trump.

Etter møtet i Vladivostok reiste Putin videre til et toppmøte i Beijing om Kinas såkalte silkevei-prosjekt. Der ville han informere Kinas ledere om samtalene med Kim.

– Vi vil også ha like åpne samtaler med USAs lederskap. Det er ingen hemmeligheter eller sammensvergelser. Russlands posisjon har alltid vært å være åpne, hevdet den russiske presidenten.

Kim Jong-un og USAs president Donald Trump møttes og diskuterte Nord-Koreas atomvåpen i Vietnam i februar i år. På forhånd var det håp om at de ville komme nærmere en enighet, men toppmøtet ble avsluttet tidligere enn planlagt uten konkrete resultater.

