Kampene raser i boligområder i Tripoli

Haftar og hans mektige LNA-milits innledet 4. april en militæroffensiv for å erobre Libyas hovedstad, der den FN-støttede regjeringen i landet holder til.

Minst 278 mennesker er drept og 1.300 såret i kampene, og flere boligområder er nå omdannet til krigssoner, ifølge Den internasjonale Røde Kors-komiteen (ICRC).

– Den humanitære situasjonen i og rundt Tripoli er kraftig forverret de siste tre ukene, konstaterer ICRC.

Nærmere 35.000 mennesker har ifølge FN flyktet fra sine hjem og søkt tilflukt hos slektninger eller i offentlige bygninger etter at Haftars menn angrep byen.

Stadig farligere

– Tripolis grunnleggende tjenester og infrastruktur, blant annet sykehus og vannforsyning, som alt var preget av de siste åtte års voldshandlinger, er nå ytterligere svekket, slår ICRC fast.

– Blant dem vi er aller mest bekymret for, er sivilbefolkningen som bor nær fronten. Tett befolkede områder blir nå gradvis omdannet til slagmark, sier Youness Rahoui, som leder ICRCs virksomhet i den libyske hovedstaden.

– Det blir også stadig farligere for helsepersonell å hente de sårede, da granatangrepene blir stadig mer vilkårlige, sier han.

Innesperret i leirer

FNs organisasjon for migrasjon (IOM) er også dypt bekymret over skjebnen til rundt 3.000 flyktninger og migranter som holdes innesperret i leirer i områder der kampene nå pågår som hardest.

Libya har vært preget av kaos og anarki siden opprørere med luftstøtte fra Norge og andre NATO-land styrtet Muammar Gaddafis regime i 2011.

Landet ble kort tid etter et viktig transittland for flyktninger og migranter fra hele det afrikanske kontinentet, samt for krigsflyktninger fra blant annet Syria som håper å ta seg sjøveien til Europa.

EU-land som Italia har brukt store beløp på å ruste opp den libyske kystvakten for å få dem til å stanse båter som forsøker å krysse Middelhavet og har også rustet opp libysk milits som hindrer båter å legge fra land. Migranter som stanses blir sperret inne i leirer der forholdene er svært kritikkverdige.

Evakuerer

FNs høykommissær for flyktninger (UNHCR) har de siste to ukene evakuert 825 flyktninger og migranter fra leirer i utkanten av Tripoli, etter meldinger om kamphandlinger.

– Flyktninger og migranter i Tripoli har aldri vært i større fare. Det er helt avgjørende at de som nå er i fare blir sluppet fri og evakuert til tryggere steder, sier UNHCRs nestleder i Libya, Matthew Brook.

Libyas internasjonalt anerkjente regjering, som holder til på en strengt bevoktet marinebase i Tripoli, har bedt FNs sikkerhetsråd sende observatører til Tripoli.

Regjeringen anklager Haftars milits for å angripe tett befolkede områder med tungt artilleri og raketter, for å rekruttere barnesoldater og for å forårsake store materielle ødeleggelser i sin offensiv mot byen.

Sikkerhetsrådet splittet

Sikkerhetsrådet er imidlertid splittet i synet på opprørsgeneralen og Russland har nektet å slutte opp om et britisk resolusjonsutkast som krever våpenhvile i Tripoli.

USA har ifølge FN-diplomater også bedt om tid til å vurdere situasjonen, og president Donald Trump hyllet senest i forrige uke Haftar.

– Trump anerkjente feltmarskalk Haftars betydelige rolle i kampen mot terrorisme og for å sikre Libyas oljeressurser, het det i en kunngjøring fra Det hvite hus etter at de to hadde snakket sammen på telefon.

