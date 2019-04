Russland vil delta i atomforhandlinger med Nord-Korea

utenriks

Russlands president Vladimir Putin kom med utspillet etter sitt møte med Nord-Koreas leder Kim Jong-un i Vladivostok torsdag.

Putin opplyste at han har bedt Kim orientere USA om at også Russland heretter vil ha en plass ved forhandlingsbordet og tok til orde for å gjenoppta de såkalte sekspartsforhandlingene.

Sekspartsforhandlingene var et diplomatisk forsøk på å løse striden rundt Nord-Koreas atom- og rakettprogram etter at landet trakk seg fra den internasjonale ikkespredningsavtalen i 2003.

Foruten Nord-Korea deltok USA, Russland, Kina, Japan og Sør-Korea i forhandlingene. De brøt sammen etter at FNs sikkerhetsråd i april 2009 varslet skjerpede sanksjoner mot landet.

Få dager senere kastet Nord-Korea ut inspektørene fra Det internasjonale atomenergibyrået (IAEA), som inntil da hadde hatt tilgang til landets atominstallasjoner.

Sikkerhetsgarantier

Etter møtet med Kim sa Putin at han har forståelse for at Nord-Korea krever garantier for egen sikkerhet og suverenitet før landet går med på å oppgi sitt atomvåpenprogram.

– Vi må gjenopprette internasjonal rettsorden og sørge for at det er internasjonal lov og ikke den sterkestes rett som avgjør utviklingen i verden, sa Putin.

Både den russiske presidenten og Kim beskrev torsdagens møte i Vladivostok som fruktbart, noe toppmøtet mellom den nordkoreanske lederen og Trump i Vietnam i februar ikke var.

– Vi har akkurat hatt en meningsfull utveksling av syn på spørsmål av felles interesse, sa Kim etter møtet.

Forhandlinger i stampe

Atomsamtalene mellom Nord-Korea og USA har stått i stampe siden toppmøtet Hanoi, og ledelsen i Pyongyang gjorde det nylig klart at de ikke lenger ønsker å se utenriksminister Mike Pompeo ved forhandlingsbordet.

Putin har tidligere sendt flere invitasjoner til den nordkoreanske lederen, som nå trolig takket ja for å øke presset på USA og amerikanernes frykt for å bli spilt ut over sidelinjen.

Russland har i motsetning til USA tatt til orde for å lette sanksjonstrykket mot Nord-Korea i et forsøk på å få framgang i atomforhandlingene, mens Trump-administrasjonen anklager russerne for å bistå nordkoreanerne med å omgå sanksjonene, noe Kreml avviser.

Kim har det siste året også hatt fire møter med Kinas president Xi Jinping og tre med president Moon Jae-in i Sør-Korea, også dette trolig i et forsøk på å styrke sin forhandlingsposisjon overfor Trump.

