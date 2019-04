Putin og Kim innleder møtet i Vladivostok

utenriks

Putin landet i byen lengst øst i Russland torsdag, mens Kim ankom med tog dagen før. Selve møtet holdes ved et universitet på Russkijøya, som er forbundet med Vladivostok med en bro. Byen er base for den russiske Stillehavsflåten, og ligger bare rundt 130 kilometer fra den korte grensen mellom Nord-Korea og Russland.

Første møte

Det er første gang de to lederne møtes, men Putin har tre ganger tidligere møtt Kims far og forgjenger Kim Jong-il. Sist en russisk president og en nordkoreansk leder møttes, var da Dmitrij Medvedev møtte Kim Jong-il for åtte år siden.

Putins rådgiver Jurij Usjakov sa tidligere i uken at hovedtema for torsdagens møte blir Nord-Koreas atomprogram.

– Fokuset vil være på en politisk og diplomatisk løsning på atomproblemet på Koreahalvøya. Russland er innstilt på å gjøre alt for å styrke en positiv utvikling, sa Usjakov.

Samtalene mellom USA og Nord-Korea om det samme emnet har stått i stampe etter det heller mislykkede toppmøtet mellom Kim og Donald Trump i Vietnam tidligere i år. Dermed vender Kim seg nå til en av Nord-Koreas tradisjonelle allierte etter at Putin har sendt flere invitasjoner i kjølvannet av Kims økte reise- og møteaktivitet med utenlandske ledere.

Samler støtte

Det siste året har han i tillegg til to møter med Trump også hatt fire møter med Kinas president Xi Jinping og tre med president Moon Jae-in i Sør-Korea. Analytikere mener den nordkoreanske lederen er ute etter å samle støtte i den fastlåste situasjonen med USA.

Under møtet med Trump i Hanoi ba Nord-Korea om umiddelbar lettelse av sanksjonene mot landet. Samtalene strandet imidlertid da partene ikke ble enige om hva Nord-Korea kunne tilby i bytte mot slike lettelser.

Russland har på sin side allerede tatt til orde for å løsne på sanksjonene, mens USA har beskyldt russerne for å hjelpe nordkoreanerne med å omgå noen av restriksjonene. Russland avviser dette.

