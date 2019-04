Nye pågripelser på Sri Lanka

utenriks

Tjenestemenn opplyser torsdag at ytterligere 16 personer er pågrepet etter de koordinerte selvmordsangrepene som kostet minst 359 mennesker livet. Antall pågrepne er nå oppe i 76. Det har så langt torsdag morgen ikke kommet nye tall på antall døde.

Det er også innført nye sikkerhetstiltak, som et forbud mot å fly droner, mens politiet og sikkerhetsstyrkene fortsetter arbeidet for å ta dem som var involvert i terroren i påsken. Det er fortsatt strenge sikkerhetstiltak ved hoteller, gudshus og regjeringsbygninger, og biler og busser er gjenstand for stikkprøver og ransaking.

Personell fra Interpol og det føderale amerikanske politiet FBI er på plass i landet for å bistå med etterforskningen.

