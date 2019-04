Muslimer på Sri Lanka søker tilflukt i moskeer i frykt for hevnangrep

utenriks

Muslimske ledere har fordømt angrepet og sagt at de ikke vil gravlegge selvmordsbomberne. Samtidig frykter de at muslimer vil bli utsatt for hevnangrep.

Myndighetene på Sri Lanka nedjusterte torsdag tallet på drepte med over 100 til 253. Det opprinnelige tallet på 359 skyldtes en regnefeil, opplyser det srilankiske helsedepartementet ifølge BBC.

I byen Negombo, der bomben mot St. Sebastian-kirken tok over 100 liv, har mange muslimske flyktninger fra Pakistan, Afghanistan, Jemen og Iran blitt kastet ut fra boligene sine, ifølge tjenestemenn.

Flyktningene har opplevd diskriminering og forfølgelse i sine hjemland fordi de tilhører trosretningen ahmadiyya, som mer fundamentalistiske muslimer regner som vranglære.

Flyktninger på nytt

– I dag har disse flyktningene igjen blitt flyktninger på Sri Lanka, sier Ruki Fernando i menneskerettsgruppa Inform.

Han sier at noen er blitt kastet ut fordi utleierne frykter hærverk hvis de blir boende. Andre har flyktet i frykt for vold.

– Noen ukjente mennesker brøt inn i husene deres i Negombo og banket dem opp, sier Fernando, som torsdag opplyste at rundt 700 av dem har søkt tilflukt i én moské, mens 120 har bedt om beskyttelse ved en politistasjon.

Flere hundre andre befinner seg i en moske i Pasyala, som ligger 25 kilometer fra Negombo.

Forholdet mellom ahmadiyya-muslimene og srilankere har lenge vært anspent i Negombo, der deler av lokalbefolkningen har anklaget dem for å drive opp leieprisene.

Frarådet reise til Colombo

Flere skal onsdag ha satt seg på busser for å dra til hovedstaden Colombo, men de ombestemte seg da de fikk råd om å la være på grunn av sikkerhetssituasjonen.

– Folk er redde. De er i en sårbar situasjon og de mangler det mest grunnleggende, sa Herman Kumar på en pressekonferanse i Colombo torsdag. Han tilhører en organisasjon som forsøker å skape samhold mellom ulike religiøse grupper i Negombo.

Siden borgerkrigen slutten i 2009 er det muslimer som har vært mest utsatt for vold og hatangrep.

Medlemmer av den ytterliggående islamistgruppa National Thowheeth Jama'ath anklages for å ha utført terrorangrepet, muligens med utenlandsk hjelp.

Torsdag opplyste statsminister Ranil Wickremesinghe at flere personer som mistenkes for å være involvert i angrepene, fortsatt er på frifot, og at flere av dem kan være i besittelse av eksplosiver.

Jakter på fire

Politiet har bedt folk om tips i jakten på tre kvinner og én mann.

Myndighetene ber folk være forsiktige, og både i hovedstaden Colombo og i byen Negombo, som begge var åsted for angrepene, holder folk seg stort sett innendørs.

Muslimske ledere har tatt kraftig avstand fra angrepet, og de vil heller ikke begrave gjerningspersonene.

På grunn av sikkerhetssituasjonen er alle kristne gudstjenester avlyst inntil videre.

Sri Lankas minister for muslimske saker, Abdul Haleem har også bedt moskeer om å avlyse fredagsbønnen i solidaritet med terrorangrepets ofre.

