IEA: Irak er snart verdens tredje største oljeprodusent

utenriks

Når eller hvis det målet blir nådd, vil Irak bli verdens tredje største oljeprodusent, opplyser IEA torsdag.

I en ny rapport anslår IEA at Iraks oljeproduksjon det neste tiåret vil øke med 1,3 millioner fat per dag til totalt 5,9 millioner fat per dag.

– Irak er og vil være en av de viktigste pilarene i det internasjonale oljemarkedet i årene som kommer, sier IEA-direktør Fatih Birol.

Den optimistiske tendensen er en følge av at Iraks oljeproduksjon har økt med 50 prosent siden 2012, til tross for flere år med lave oljepriser og med IS' svært ødeleggende herjinger i over en tredel av landet.

– Det viser utholdenheten til den irakiske oljeindustrien, understreker Birol.

Irak er i dag verdens fjerde største oljeprodusent etter USA, Russland og Saudi-Arabia, og den nest største av OPEC-landene. Landet har kapasitet til å produsere 4,6 millioner fat per dag.

