Tusenvis fra Brasils urbefolkning demonstrerer for landrettigheter

Om lag 2.000 personer hadde onsdag etablert en leir like ved regjeringskvartalet i den brasilianske hovedstaden. Like mange er ventet å slutte seg til den tre dager lange samlingen, ifølge avisen Folha de São Paulo.

Urbefolkningen i Brasil frykter at områdene der de bor kommer til å bli rammet av store miljøødeleggelser som følge av at president Jair Bolsonaro vil bruke deler av Amazonas-regnskogen til gruvedrift og landbruk. Han har i den forbindelse latt landbruksdepartementet overta ansvaret for å forvalte territoriene, en oppgave som et eget urbefolkningsbyrå tidligere hadde.

Bekymringen for urbefolkningens rettigheter har økt siden den sterkt høyreorienterte presidenten overtok makten 1. januar. At han vil åpne opp for mer hogst i regnskogen, har også ført til internasjonal bekymring ettersom det kan føre til at den globale oppvarmingen går raskere.

Den siste tiden er det meldt om en økning i antall landkonflikter og drap på medlemmer av urbefolkningen.

Om lag 900.000 av Brasils 209 millioner innbyggere tilhører urbefolkningen. Disse er fordelt på om lag 300 ulike etniske grupper.

