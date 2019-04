utenriks

Onsdag morgen ble det hørt et høyt smell i hovedstaden Colombo. Ifølge den srilankiske viseforsvarsministeren skyldtes smellet at politiet gjennomførte en kontrollert eksplosjon av et kjøretøy nær kinoen Savoy Cinema, melder Sky News.

Politiet opplyser at det ikke var eksplosiver i kjøretøyet.

Onsdag morgen opplyser myndighetene også at over 100 personer nå er pågrepet i forbindelse med terrorangrepene mandag, der nesten 360 mennesker ble drept.

