Japans regjering beklager tvangssteriliseringer av titusener

Steriliseringsprogrammet ble vedtatt i 1948 og skulle hindre at det ble født barn av «dårlig kvalitet». Loven, som åpnet for at leger kunne sterilisere personer med funksjonshemninger, ble først opphevet i 1996, det vil si den skiftet navn og diskrimineringselementet ble tatt bort.

Om lag 25.000 mennesker ble sterilisert uten samtykke som følge av loven. Myndighetene har erkjent at mange mennesker fikk tvangsfjernet reproduktive organer eller at de ble sterilisert ved stråling, noe som påførte dem store mentale og fysiske smerter.

Statsminister Shinzo Abe sier i en uttalelse at dette er noe som aldri må gjentas.

– Vi vil gjøre alt vi kan for å skape et samfunn der ingen blir diskriminert, enten de har sykdommer eller er funksjonshemmet, og der vi lever sammen med respekt for hverandres personlighet og individualitet, sier han.

Regjeringen har inntil nylig fastholdt at steriliseringene var lovlige i tidsrommet de ble utført. Snuoperasjonen kom etter at flere ofre brøt flere tiår med taushet og gikk til søksmål mot myndighetene.

Nå har regjeringen bestemt at hvert av ofrene skal få 3,2 millioner yen, rundt 256.000 kroner, i erstatning for overgrepene de ble utsatt for. Mange av ofrene mener imidlertid at dette er altfor lite og vil opprettholde søksmålene med krav om 30 millioner yen hver.

