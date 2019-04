Facebooks overskudd halvert – kan få milliardbot

utenriks

Det sosiale nettverket satt igjen med 2,4 milliarder dollar da årets tre første måneder var omme. Det er 51 prosent mindre enn for et år siden, men samtidig har selskapet altså satt av 3 milliarder til å dekke en forventet bot knyttet til håndtering av brukerdata. Facebook har anslått at boten fra myndigheten Federal Trade Commission kan bli på mellom 3 og 5 milliarder dollar.

Omsetningen økte med 26 prosent til 15,1 milliarder dollar i første kvartal. Beløpet tilsvarer rundt 129 milliarder kroner etter dagens kurs. Antall aktive månedlige brukere steg med 8 prosent til 2,38 milliarder brukere.

Hadde det ikke vært for forholdsreglene selskapet har tatt i påvente av milliardboten fra FTC, ville Facebook slått forventningene i finansmarkedet.

Parallelt med de økende inntektene, økte kostnadene med rundt 80 prosent til 11,8 milliarder dollar. Det gikk kraftig utover driftsmarginen, som ble halvert fra 46 til 22 prosent, melder Reuters. Kostnadene er knyttet til forbedring av innholdet, samt skjerpet sikkerhet på alle selskapets plattformer.

Dersom engangskostnaden knyttet til den store avsetningen ble holdt utenfor, ville marginen vært på 42 prosent.

