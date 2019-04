Savnede familiemedlemmer funnet igjen i al-Hol-leiren i Syria av Røde Kors

utenriks

– Kanskje man har hatt kontakt over år tidligere, men så har utviklingen i konflikten gjort det slik at man ikke har kontakt mer. Det kan ta tid før man klarer å områ seg og finne ut hvordan man skal gjenopprette forbindelsen, sier seniorrådgiver Brita Liholm i oppsporingstjenesten til Røde Kors.

Organisasjonen har også hjulpet personer bosatt i Norge med å spore opp og knytte kontakt med familiemedlemmer i al-Hol-leiren.

– Det skjer mer fra dag til dag. Nå når dette får oppmerksomhet, er det klart at man ser at Røde Kors kan bistå i å gjenopprette kontakten for familier, sier Liholm, som opplyser at de så langt har formidlet færre enn ti meldinger mellom Norge og al-Hol-leiren.

Røde Kors oppfordrer de som savner familiemedlemmer i Syria, til å henvende seg. I dag skjer dette på samme måten som for 150 år siden. Det går en personlig melding til familien om at man har det bra eller ikke så bra. Den er helt personlig og strippet for politisk, religiøst eller militært innhold.

– Slike meldinger ble for eksempel sendt fra fangenskap under andre verdenskrig, fra sjømenn og fra personer i leire i Bosnia under krigen på Balkan, forteller Liholm.

