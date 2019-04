Nytt jordskjelv på Filippinene

utenriks

Det nye skjelvet kom tirsdag og hadde ifølge det amerikanske jordskjelvsenteret USGS en styrke på 6,3. Denne gangen var det den sentrale delen av landet som ble rammet.

Et like kraftig skjelv rammet lenger nord mandag, der tallet på døde tirsdag var steget til 15.

Provinsen Pampanga nord for hovedstaden Manila ble hardest rammet av skjelvet mandag, som ulike kilder gir en styrke på mellom 6,1 og 6,3. En rekke bygninger raste sammen, og tirsdag jobbet redningsmannskapene intenst med å forsøke å redde overlevende ut av ruinhaugene.

Minst seks personer mistet livet da et supermarked kollapset i byen Porac, drøyt åtte mil nord for Manila. Tre andre personer døde da andre bygninger og strukturer raste sammen i Porac. I en annen by døde en 56 år gammel kvinne og hennes 7 år gamle barnebarn da en vegg raste over dem. I San Marcelino mistet en seksåring livet i et jordskred utløst av skjelvet.

24 mennesker er fortsatt savnet etter mandagens skjelv, de fleste av dem i forbindelse med supermarkedet som kollapset. Det pågår en kamp mot klokken i håp om å finne og grave fram så mange overlevende som mulig.

Dødstallene kan stige etter hvert som myndighetene får oversikt over eventuelle skader i avsidesliggende landsbyer i regionen.

Ordføreren i Porac sier til filippinsk radio at mange av bygningene i byen har fått sprekker, og myndighetene jobber nå på spreng for å undersøke hvor store skader skjelvet har påført bygninger, veier og annen infrastruktur.

(©NTB)