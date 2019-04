IS hevder å stå bak Sri Lanka-terror

utenriks

IS hevder dette i en kunngjøring som er lagt ut på propagandanettstedet Amaq, men legger ikke fram beviser for at påstanden er riktig.

– De som utførte angrepet der målet var medlemmer av den USA-ledede koalisjonen og kristne på Sri Lanka i forgårs, er krigere fra Den islamske staten, heter det i kunngjøringen.

Islamistgruppa tar rutinemessig på seg skylden for terroraksjoner verden over, men eksperter stiller til tider spørsmål ved om kunngjøringene stemmer.

Det er ikke kjent at IS tidligere har vært aktive på Sri Lanka, eller at lokale islamistgrupper i landet har bånd til islamistgruppa.

– IS-tilhengere feirer alt, uansett om det er IS eller ikke. De fryder seg når Vesten, kristne eller jøder blir angrepet, sier Amarnath Amarasingam, som selv er fra Sri Lanka og er tilknyttet tankesmia Institute for Strategic Dialogue (ISD).

(©NTB)