Ti drept da politimann kjørte inn i folkemengde i Nigeria

utenriks

Politimannen ble selv drept av en rasende folkemengde etter hendelsen, som skjedde i delstaten Gombe i sent søndag, opplyser politiets talsperson Mary Mallum til nyhetsbyrået AFP.

– Ti personer ble drept, inkludert politimannen og et militsmedlem som var sammen med ham, sier Mallum.

Politimannen var ikke på jobb og hadde ikke på seg uniform, tilføyer hun.

– 30 barn ble skadd og er på sykehus. Etterforskningen pågår, sier Mallum.

Ifølge øyenvitner kjørte bilføreren med vilje inn i folkemengden som holdt et påskeopptog, etter en krangel om at de sperret veien.

– Sjåføren diskuterte hissig med barna før de ga ham rom til å passere. I et anfall av raseri svingte han i stedet og kjørte rett på dem. Han gjorde det med vilje, sier Isaac Kwadang, som leder den kristne ungdomsgruppen Boys' Brigades avdeling i Gombe.

Religiøse opptog som sperrer veier og bidrar til kaos i trafikken er vanlig under både kristne og muslimske høytider i Nigeria. I desember 2016 døde minst 13 muslimske skolebarn i det samme området da en buss kjørte av veien og traff et opptog under feiringen av fødselsdagen til profeten Mohammed.

