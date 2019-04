Sri Lanka: 31 utenlandske ofre identifisert

utenriks

17 utenlandske borgere ble såret og får behandling på sykehus i hovedstaden Colombo, opplyser utenriksdepartementet på Sri Lanka mandag kveld.

De aller fleste av de minst 290 menneskene som ble drept i angrepene mot kirker og hoteller første påskedag, antas å være srilankere. Tidligere har landets turistminister oppgitt at minst 39 utenlandske borgere ble drept. Det er uklart hvorfor tallene spriker.

Myndigheter, medier og pårørende har så langt identifisert ofre fra rundt ti land. Minst fire amerikanere er blant de drepte, bekreftet USAs utenriksdepartement mandag. Blant ofrene er også minst åtte briter, åtte indere, tre dansker, to australiere, to spanjoler, to kinesere, to sveitsere i tillegg til statsborgere fra Japan, Nederland og Portugal.

Rundt 500 mennesker ble såret da sju selvmordsbombere gikk til angrep flere steder på Sri Lanka. Myndighetene anklager en lokal islamistgruppe for å stå bak.

