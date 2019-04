IS tar på seg ansvaret for angrep i Saudi-Arabia

utenriks

Basen ligger i Zulfi-provinsen nord for landets hovedstad Riyadh. Ifølge Saudi Press Agency ble tre polititjenestemenn såret i angrepet.

Ifølge den London-baserte avisen Asharq Al-Awsat kjørte angriperne et kjøretøy inn i sikkerhetsgjerdet rundt basen i et forsøk på å ta seg inn. To væpnede menn hoppet deretter ut og åpnet ild. De ble deretter drept i skuddveksling med politiet, ifølge avisen.

En tredje skal ha blitt drept da han forsøkte å stikke av, mens en fjerde skal ha mistet livet da han forsøkte å utløse et bombebelte.

TV-kanalen Al Arabiya melder også at fire er drept i et angrep, men rapporterer ikke nærmere detaljer om hendelsen.

Amaq, som er propagandaorganet til ekstremistgruppa IS, melder at «angrepet på sikkerhetsstyrkenes base ved byen Zulfi nordvest for Riyadh ble utført av IS-krigere».

