Dansk militærfly til Sri Lanka

Over 200 personer er drept i det som ser ut til å være en serie terrorangrep i landet. Tre kirker og tre luksushoteller er rammet.

– I flyet vil det være folk fra utenriksdepartementets Borgerservice, politiet og akuttjenestene. De skal bistå de danskene som måtte ha behov på stedet, sier Ib Petersen i dansk UD.

Statsminister Lars Løkke Rasmussen har avbrutt sin ferie og reiser hjem fra Færøyene. Han var søndag ettermiddag på vei til Danmark.

Sykehusdirektør Anil Jasinghe ved National Hospital på Sri Lanka opplyser til den lokale avisen Daily Mirror at det er minst en danske blant elleve drepte utlendinger på sykehuset. Meldingen er så langt ikke bekreftet av danske myndigheter.

Fra Sverige meldes det at de tre største reisebyråene, Ving, TUI og Apollo, opplyser at alle deres reisende er gjort rede for og har det bra etter forholdene. Ving har ennå ikke kommet i kontakt med en av sine grupper, men denne befinner seg langt fra Colombo og Negombo.

Turistmyndighetene på Sri Lanka opplyser til nyhetsbyrået DPA at 32 av 207 som ble drept i angrepene var utledninger, blant dem amerikanske, britiske, kinesiske og tyrkiske statsborgere.

