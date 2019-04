Egypterne bestemmer seg for om Sisi skal få sitte til 2030

utenriks

Folkeavstemningen startet klokken 9 lokal tid lørdag. Den vil pågå i tre dager for å la så mange som mulig, få anledning til å stemme over grunnlovsforslaget.

Forslaget er en del av en rekke grunnlovsreformer som er fremmet av en parlamentarisk blokk som er lojale overfor presidenten. Nasjonalforsamlingen vedtok med stort flertall tirsdag å endre grunnloven.

Endringen innebærer utvidelse av presidentperioden fra fire til seks år. I praksis vil det bety at Sisis periode skal utløpe seks år etter at han sist ble valgt i 2018, og deretter kan han velges igjen for en ny seksårsperiode. Det vil si at han kan sitte til 2030.

Opposisjonen har oppfordret velgerne til å benytte seg av folkeavstemningen for å si nei til endringen.

Sisi var general og forsvarssjef i Egypt. Han tok makten i et kupp i 2013 da daværende president Mohamed Mursi ble styrtet. I 2014 ble Sisi valgt som president. Han ble fire år senere gjenvalgt, med over 97 prosent av stemmene etter å ha satt samtlige reelle motkandidater ut av spill.

(©NTB)