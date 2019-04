Warren krever Trump stilt for riksrett

utenriks

Den 69 år gamle senatoren fra Massachusetts er den første av dem som har meldt seg på i kappløpet om å bli demokratenes presidentkandidat som åpent tar til orde for å stille Trump for riksrett på bakgrunn av det spesialetterforsker Robert Mueller har avdekket.

Warren ber Representantenes hus i Kongressen innlede prosessen med å forberede en riksrettssak mot presidenten.

– Mueller-rapporten bringer fakta som viser at en fiendtlig innstilt utenlandsk regjering angrep valget i 2016 for å bistå Donald Trump og at Donald Trump takknemlig tok imot denne hjelpen, skriver Elizabeth Warren på Twitter.

– Da han var valgt, forsøkte Donald Trump å hindre etterforskningen av dette angrepet, fortsetter hun.

Muellers 448 sider lange rapporten slår fast at Russland forsøkte å påvirke valgutfallet i Trumps favør, men konkluderer med at det ikke foreligger beviser for at Trump selv eller noen i hans valgkampstab medvirket aktivt til dette.

Rapporten dokumenterer imidlertid ti tilfeller der Trump skal ha forsøkt å hindre etterforskningen av den angivelige kontakten med Russland.

USAs justisminister William Barr offentliggjorde torsdag en sladdet versjon av Muellers rapport, men rettsutvalget i Senatet stevnet fredag USAs justisdepartement med krav om tilgang til en usladdet versjon samt underlagsmaterialet innen 1. mai.

