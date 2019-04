TV 4: IS-kriger Michael Skråmos barn kan hentes til Irak

utenriks

Det er morfaren til barna som sier dette til kanalen. Han uttrykker enorm lettelse.

– Dette er fantastisk. Det er en enorm lettelse, sier Patricio Galvez.

Han sier halve prosessen med å få barna til Sverige nå er gjennomført.

– To administrasjoner må gi tillatelse for at jeg skal kunne ta med barna, og nå har den ene siden bekreftet dette, sier han.

– Jeg kan når som helst få en samtale fra Syria og få ut barna, legger han til.

Svensk UD vil ikke bekrefte

Svensk UD kan ikke bekrefte opplysningene og vil ikke kommentere saken om Skråmos barn direkte.

– Vi kommenterer aldri enkelttilfeller. Den dialogen har vi med pårørende, sier pressekontakt Lina Eidmark i svensk UD.

Til SVT sier Eidmark at de i lang tid har jobbet i flere ulike kanaler for å finne en løsning for barna som befinner seg i flyktningleirer i Syria.

Hva denne løsningen går ut på avhenger av barnas individuelle situasjon, sier hun. Eidmark vedgår at det beste for barna er å komme ut fra leirene i Syria.

– Ja, det mener jeg ettersom det ikke er gode forhold i disse leirene, sier hun.

Kurdiske myndigheter har tidligere sagt at Galvez får ta hjem barna, men svenske myndigheter har ikke uttalt om de får komme til Sverige.

Venter i Arbil

Michael Skråmo, som ble drept i Syria i mars, var norsk statsborger. Sammen med sin svenske kone, som også ble drept i Syria, hadde han sju barn.

Barna befinner seg i flyktningleiren al-Hol i den kurdiskkontrollerte delen av Syria, og flere av dem er sterkt underernærte og syke.

Galvez reiste i april til Syria for å lete etter barna. Han befinner seg nå i Arbil.

– Jeg har fått instruksjoner om å vente i Arbil og ikke ta meg inn i Syria i påvente av å få tillatelse til å ta med barna fra al-Hol. Når tillatelsen kommer, vil jeg kjøre til grensen og ta meg videre inn i al-Hol. Så kjører jeg barna tilbake til Arbi, sier Galvez.

Barna skal legges inn på et privat sykehus når de har ankommet Arbil, sier han.

– Barna har lidt under fryktelige forhold og trenger mye psykisk støtte, sier morfaren.