Redd Barna: Hent barna hjem fra Syria

utenriks

Mens noen land strekker seg langt for å få det til, har andre land mye ugjort, mener landdirektør Sonia Kush i Redd Barna.

Redd Barna har snakket med barn av utenlandske foreldre med IS-tilknytning som sitter i al-Hol-leiren i Syria.

– Situasjonen er uholdbar. Hjelpearbeidere sliter med å holde tritt med behovene, sier Kush.

Fire norske kvinner og totalt seks barn sitter internert i leiren Al-Hol i Syria, ifølge VG.

Det er om lag 7.000 barn med utenlandsk opprinnelse i tre leire nordøst i Syria, inkludert al-Hol. Barna kommer fra over 40 ulike land. Over 3.300 av barna er under fem år gamle.

Det var aldri tenkt at Al Hol-leiren skulle romme så mange mennesker, spesielt ikke så mange barn, sier Kush.

– Vi møter barn som er alene og som er så små at de ikke engang kan snakke og fortelle oss hvilket land de er fra. Det er mange nyfødte og småbarn, og alle risikerer å bli statsløse, sier hun.

Redd Barna har per nå ansvar for 21 barn som er uten foreldre. Noen av dem er syrere, mens andre er utenlandske. Barna har enten kommet bort fra foreldrene sine eller blitt foreldreløse.

(©NTB)