Le Pen slutter seg til ny ytre-høyre-allianse

Italias visestatsminister Matteo Salvini, som leder det ytterliggående høyrepartiet Ligaen, har tatt initiativet til å samle likesinnede partier i det han har døpt Europeisk allianse av folk og nasjoner (EAPN) foran neste måneds valg på nytt EU-parlament.

Foruten sitt eget parti har Salvini blant andre fått med seg tyske AfD, Frihetspartiet (FPOe) i Østerrike, Dansk Folkeparti, finske Sannfinnene og Estlands konservative folkeparti (EKRE).

Fredag kunngjorde også Nasjonal samling i Frankrike at de blir med i alliansen.

– Hjertelig takk til Marine Le Pen og våre historiske venner og allierte i Nasjonal samling for at de slutter opp om Milano-manifestet «Mot et fornuftig Europa», skriver Salvini på Twitter.

Europas høyrepopulistiske partier er i dag splittet i tre ulike grupper, men dersom Salvini lykkes med å samle dem kan de sikre seg 23 prosent eller 173 av de 751 representantene i EU-parlamentet, viser en sammenstilling av meningsmålinger utført av parlamentet selv.

En slik ytre-høyreblokk vil bli nesten like stor som sentrum-høyre-blokken EPP, som ifølge målingene ligger an til 180 representanter i det kommende EU-parlamentet.

Sosialdemokratene og de liberale partiene ligger ifølge målingene at til å ende opp med henholdsvis 149 og 76 representanter i valget på nytt EU-parlament, som finner sted fra 23. til 26. mai.

