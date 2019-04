Kvinnelig journalist drept i opptøyer i Nord-Irland

utenriks

Sent torsdag kveld brøt det ut opptøyer der flere skudd ble avfyrt i Derry i Nord-Irland. Den 29 år gamle kvinnelige journalisten Lyra McKee ble truffet av skudd. Hun ble tatt med til sykehus, men døde av skadene.

Storbritannias statsminister Theresa May sier dødsfallet er «sjokkerende og fullstendig meningsløst».

– Hun var en journalist som døde mens hun utførte arbeidet sitt med stort mot, sa May.

McKee ble et kjent navn i Nord-Irland da hun i 2014 skrev et blogginnlegg om hvordan det var å vokse opp i landets hovedstad Belfast, og hun hadde nylig inngått to bokavtaler.

– Terrorangrep

Politiet kaller hendelsen et terrorangrep utført av «voldelige utbrytergrupper blant republikanere».

– Vi mener Nye IRA står bak dette. Det er hovedsporet i etterforskningen vår, sier politiinspektør Mark Hamilton på en pressekonferanse.

Nye IRA er en utbrytergruppe fra Den irske republikanske hær (IRA). Gruppen avviser Belfastavtalen, en prinsippavtale om fredsprosessen i Nord-Irland, som den britiske og den irske regjeringen undertegnet langfredag 10. april 1998.

Drapsetterforskning

Hamilton sier de har satt i gang drapsetterforskning, men ingen er så langt pågrepet. Han oppfordret til ro gjennom påskehelgen.

Journalist Leona O'Neill var på stedet og beskriver hvordan en person med våpen begynte å skyte mot politibiler, ifølge BBC.

Hun legger til at familier med barn kom ut i gatene for å se hva som foregikk og sier en person med våpen da begynte å skyte vilkårlig rundt seg i gata.

Skjøt mot politi og folk

Rundt midnatt ble politibiler angrepet med brannbomber i Creggan-området i den nordirske byen. Flere skudd skal ha blitt avfyrt i det som beskrives som opptøyer, ifølge BBC. Bilder viser maskerte menn som kaster gjenstander på politiet.

Politiinspektør Hamilton mener opptøyene var organisert med mål om å skape vold og angripe politiet.

– Å ta med våpen er en kalkulert og grusom handling, sier Hamilton.

I fjor var det lignende opptøyer i Derry, da rundt 70 brannbomber ble kastet mot politiet.

Derry har historisk vært et midtpunkt for den blodige konflikten i Nord-Irland, som startet i 1969, også kjent som The Troubles. Konflikten utspilte seg mellom katolske republikanere som ønsker at Nord-Irland skulle bli del av et forent Irland og protestantiske lojalister som ville beholde tilhørigheten til Storbritannia.

