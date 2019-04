Mann pågrepet med bensin i katedral i New York

utenriks

Den 37 år gamle mannen fra New Jersey ble pågrepet onsdag kveld. Han hadde også med seg lighterveske og butanlightere.

Mannen hevdet at han bare tok en snarvei gjennom katedralen etter at bilen hans ble tom for bensin, men svarene hans er «springende og unnvikende», ifølge visepolitisjef John Miller i New York-politiet.

– Vi vet ikke hva han hadde i tankene eller hva motivet hans var, sa Miller på en pressekonferanse utenfor katedralen i hjertet av Manhattan.

Pågripelsen skjer få dager etter at en storbrann herjet i Notre-Dame i Paris.

(©NTB)