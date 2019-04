Sudans avsatte president overført til fengsel

utenriks

Bashir ble overført til Kobar-fengselet sent tirsdag kveld, opplyser to kilder tett på 75-åringens familie.

En betjent ved fengselet bekrefter opplysningene og tilføyer at ekspresidenten befinner seg i en enecelle. Ifølge øyenvitner er det stort sikkerhetsoppbud ved fengselet.

– Det er soldater i kjøretøy med maskingeværer, sier et øyenvitne til nyhetsbyrået AFP.

Siden Bashir ble avsatt av hæren den 11. april har han befunnet seg i presidentpalasset, der han har vært strengt bevoktet.

Demonstrasjoner

Militærstyret som nå leder landet har tidligere uttalt at Bashir ikke umiddelbart vil bli overført til Haag, der Den internasjonale straffedomstolen (CC) vil stille ham til ansvar for krigsforbrytelser i Darfur-provinsen. Isteden vil han bli stilt for en domstol i hjemlandet.

Bashir ble avsatt etter flere måneder med omfattende demonstrasjoner mot hans styre. Demonstrasjonene fortsetter med krav om at det innsettes et sivilt styre i Sudan. Militærstyret, som ledes av Abdel Fattah al-Buirhan, har lovet at det skal bli holdt valg innen de nærmeste to årene.

Fjernes mulig fra terrorliste

USA har oppfordret militærstyret til å handle raskt for at sivile inkluderes i prosessen, i tillegg til at holdes valg, opplyste en statlig amerikansk tjenestemann tirsdag.

Videre opplyste tjenestemannen at USA etter samtaler med militærstyret har fått fornyet villighet til å vurdere om Sudan kan fjernes fra landets terrorliste.

En opphevelse vil ifølge tjenestemannen være mulig dersom det er en fundamental endring i både ledelse og politikken, i tillegg til at sudanske myndigheter forsikrer at de ikke vil støtte internasjonal terrorisme.

Men tjenestemannen understreker imidlertid at å fjerne Sudan fra listen ikke er noe som blir vurdert på nåværende tidspunkt.

Forholdet mellom USA og Sudan har i tiårene Bashir satt med makten vært turbulent. Samtidig har sudanske myndigheter gjennom en rekke utilsiktede samtaler med USA forsøkt å få landet fjernet fra listen.

