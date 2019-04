Nye rakettangrep i Tripoli – FN ber om våpenhvile

utenriks

Minst sju kraftige eksplosjoner ble tirsdag kveld hørt i sentrum av byen. Kort tid etter ble røyksøyler sett over Abu Salim sør i Tripoli, der flere raketter skal ha truffet, melder AFPs journalister på stedet.

Talsperson for helsemyndighetene Osama Ali bekrefter at to er drept og at minst fire er såret. Han understreker at disse tallene er foreløpige. Andre ubekreftede kilder melder at opptil fem personer, inkludert flere kvinner og barn, er drept og at opptil 36 er såret.

Rakettangrepene følger en offensiv mot den FN-støttede regjeringen i Tripoli som ble iverksatt av den østlibyske krigsherren Khalifa Haftar tidligere denne måneden. Tirsdag var første gang rakettene traff sentrum av byen, der kampene vanligvis roer seg i nattetimene.

Ingen har så langt tatt på seg ansvaret for rakettangrepene.

Haftar anklages

Haftar leder Libyas nasjonale hær (LNA), en opprørsgruppe som kontrollerer de østlige delene av landet. Han sverget å ta over hovedstaden i det han omtaler som en «krig mot terrorisme» og har avfeid oppfordringer fra blant andre USA og FN om å stanse kampene.

De regjeringslojale styrkene i Tripoli anklager LNA for å ha avfyrt raketter mot boligområder i Tripoli tirsdag kveld, men i en uttalelse natt til onsdag avviser LNA anklagene og sier at opprørsgruppa ikke har noe med angrepene å gjøre. LNA retter fingeren mot en Tripoli-basert gruppering.

Våpenhvile

Ifølge Verdens helseorganisasjon (WHO) er minst 174 mennesker drept og 758 såret så langt i kampene om Libyas hovedstad Tripoli.

FNs sikkerhetsråd begynte tirsdag forhandlinger om et britisk resolusjonsutkast der det tas til orde for umiddelbar våpenhvile i den libyske hovedstaden.

– Offensiven, iverksatt av LNA, truer Libyas stabilitet og mulighetene for en FN-ledet politisk dialog og helhetlig politisk løsning på krisen, heter det i teksten, som nyhetsbyrået AFP har sett.

– FNs sikkerhetsråd ber alle parter i Libya om å umiddelbart trappe ned kampene, forplikte seg til våpenhvile, og iverksette dialog med FN for å sikre total våpenhvile i hele landet, heter det videre.

Russland kritisk

Britene håper på å få stemt igjennom resolusjonen innen fredag, men diplomatene i sikkerhetsrådet peker på at russisk motstand kan bli et problem.

Landet vil ha bort de delene av teksten som retter kritikk direkte mot Haftar, sier en diplomatkilde til AFP.

– De var veldig tydelige. De ville ikke ha noen henvisninger til dette noe sted, sier han.

I forrige uke blokkerte Russland et resolusjonsutkast der det ble tatt til orde for at Haftars styrker skulle stanse sitt innrykk i Tripoli.

(©NTB)