Notre-Dames biskop stenger katedralen i opptil seks år

utenriks

Det var under møter med lokale forretningseiere onsdag at Notre-Dame-biskop Patrick Chauvet kom med erkjennelsen av at det berømte monumentet vil måtte holde stengt i «fem til seks år» etter brannen.

Den tok med seg katedralens hovedspir og store deler av taket og den ikoniske trebebyggelsen, kalt «skogen», som holdt det oppe.

Chauvet sier at «en seksjon av katedralen har blitt betydelig svekket» av den ødeleggende brannen, uten å spesifisere nærmere.

Han legger til at det er uklart hva kirkens 67 ansatte vil drive med i den nærmeste framtiden.

