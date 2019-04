Minst to drept i nye rakettangrep i Tripoli

utenriks

Minst sju kraftige eksplosjoner ble tirsdag kveld hørt i sentrum av byen. Kort tid etter ble røyksøyler sett over Abu Salim sør i byen, der flere raketter skal ha truffet, melder AFPs journalister på stedet.

Ifølge Reuters bekrefter en kilde i kriseavdelingen til myndighetene at to personer er omkommet og åtte er skadd i angrepene.

Leder for krisekomiteen i helsedepartementet i Libya, Fawzi Onis, sier følge den libyske kanalen Panorama at minst fem personer er døde og mange skadde, inkludert kvinner og barn. Kilder ved sykehuset i Tripoli melder om 36 skadde, minst seks har måttet amputere, etter at styrkene til den østlibyske krigsherren Khalifa Haftar har gjennomført bombeangrep i Tripoli.

En offensiv mot den FN-støttede regjeringen i Tripoli ble iverksatt av Haftar 4. april. Haftar leder Libyas nasjonale hær (LNA), en opprørsgruppe som kontrollerer de østlige delene av landet. Han sverget å ta over hovedstaden i det han omtaler som en «krig mot terrorisme» og har avfeid oppfordringer fra blant andre USA og FN om å stanse kampene.

De regjeringslojale styrkene i Tripoli anklager LNA for å ha avfyrt raketter mot Tripoli inn i boligområder tirsdag kveld, men i en uttalelse natt til onsdag avviser LNA anklagene og sier at opprørsgruppa ikke har noe med angrepene å gjøre. LNA retter fingeren mot en Tripoli-basert gruppering.

Tidligere tirsdag opplyste Verdens helseorganisasjon (WHO) at minst 174 mennesker da var drept og 758 var skadd så langt i kampene om Libyas hovedstad Tripoli.

