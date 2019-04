Miljøaktivister i London limte seg fast til togvogner

utenriks

Et par kledd i dress og drakt limte seg blant annet fast til et lokaltog på togstasjonen Canary Wharf i Londons finansdistrikt med et banner der det sto «klimakrise». En annen aktivist limte hånden sin fast i et togvindu før han ble fjernet og arrestert av politiet.

Stuntene er en del av Extinction Rebellions klimademonstrasjoner denne og neste uke. Mandag og tirsdag ble mer enn 300 aktivister pågrepet av politiet.

– Vårt ønske er å skape øyeblikk der menneskeheten stopper opp og vurderer hvor store ødeleggelser vi har påført og påfører livet på jorden, sier gruppen i en uttalelse onsdag.

Ifølge det britiske trafikkpolitiet har det trådløse internettet på Londons undergrunn blitt slått av for å hindre aktivistene i å stanse den offentlige transporten fra å gå som planlagt.

Ordfører Sadiq Khan i London sa i en uttalelse tirsdag at han deler engasjementet til aktivistene, men at han er bekymret over planene om å forstyrre undergrunnen.

– Det er avgjørende at flere folk bruker offentlig transport, hvis vi skal løse denne klimakrisen, sa Khan.

Organisasjonen Extinction Rebellion ble startet i Storbritannia for fem måneder siden. Organisasjonen bruker ikkevoldelig sivil ulydighet til å fremme sitt budskap. Målet er å presse regjeringer i flere land og andre mektige institusjoner til å erklære unntakstilstand for klimaet.

Klimaorganisasjonen planlegger å demonstrere i to uker i Storbritannia og i 32 andre land.

(©NTB)