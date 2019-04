Meslingepidemi i Nord-Makedonia

utenriks

I et forsøk på å få kontroll over epidemien vil barn som ikke er vaksinert, bli nektet tilgang til barnehager, opplyser Vladimir Mikic, epidemiolog ved helsedepartementets avdeling for smittsomme sykdommer.

Han opplyser videre at myndighetene også vil trappe opp kampanjer for å få folk til å vaksinere barna sine.

Myndighetene i det lille Balkan-landet advarer folk mot å la seg forføre av populære antivaksine-kampanjer, som det har vært mange av de siste årene.

Ifølge Nord-Makedonias folkehelseinstitutt har over 11.000 barn ikke blitt vaksinert mot meslinger, og tre spedbarn har dødd som følge av komplikasjoner av den svært smittsomme sykdommen.

Fram til tirsdag hadde myndighetene erklært meslingepidemi i seks av landets regioner, deriblant i hovedstaden Skopje.

