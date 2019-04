Macron lover at Notre-Dame skal gjenreises innen fem år

utenriks

Macron kom med løftet i en TV-sendt tale til nasjonen tirsdag kveld.

– Det er mye som må gjøres. Men vi skal gjenoppbygge katedralen enda vakrere innen fem år, sa han.

Det kjente landemerket i Paris fikk omfattende skader i den voldsomme brannen mandag kveld. Men hovedkonstruksjonen i stein står fortsatt.

– Vi skal klare dette her, vi vil lykkes, sa presidenten videre, samtidig som han advarte mot å forhaste seg.

Macron påpekte at den dramatiske brannen hadde fått fram det beste i et land som har vært preget av splittelse.

– Det vi så i Paris i går kveld, var vår evne til å mobilisere og forene, understreket han.

Titusenvis av parisere og andre tilskuere samlet seg i gatene i Paris mandag kveld mens de sjokkert så på at flammene herjet i det 850 år gamle ikoniske kirkebygget.

Macron sa også at han deler landets sorg over brannen, men også håpet for framtiden, og han pekte på at Frankrike opp gjennom tidene har opplevd at mange byer, havner og kirker har gått opp i flammer.

– Hver gang har vi bygget det opp igjen. Infernoet i katedralen viser at historien aldri stanser, og at vi alltid vil møte nye prøvelser.

