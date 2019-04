Macron lover å gjenoppbygge Notre-Dame etter brannen

utenriks

President Macron holdt en kort tale sent mandag kveld da han besøkte brannåstedet i Paris.

– Vi vil gjenoppbygge Notre-Dame sammen, sa en følelsesladet president foran den utbrente katedralen, der kirkerommet skal være helt ødelagt, mens hovedkonstruksjonen ser ut til å bli reddet. Store verdier er gått tapt.

– Det verste er unngått, sa Macron med tårer i øynene, og la til at det var takket være innsatsen fra brannmannskaper som reddet kirkebyggets to ikoniske tårn og fasade. Han roste deres mot og dyktighet.

Han la deretter til at han vil hente inn de beste talentene til å gjenoppreise Notre-Dame. Macron sa videre at han vil be om internasjonal hjelp og at en internasjonal innsamlingsaksjon for å gjenoppbygge Notre-Dame vil lanseres allerede tirsdag.

Macron videreformidlet beskjed fra brannsjefen i Paris om at arbeidet på brannstedet har gått fra å være en krisesituasjon til en overvåkings- og ryddeaksjon.

– Det verste er unngått, selv om kampen ennå ikke er helt vunnet, sa Macron.

