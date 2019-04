EU-landene gir grønt lys til handelssamtaler med USA

utenriks

Alle landene i EUs ministerråd sa ja til forslaget fra EU-kommisjonen, unntatt Frankrike, som stemte nei, og Belgia, som avsto fra å si sin mening under avstemningen i Luxembourg mandag.

Dermed er alt klappet og klart for at EU-kommisjonen kan gå i gang med formelle handelssamtaler med USA.

Landets president Donald Trump har med jevne mellomrom langet ut mot EU i handelspolitikken, og skrev så sent som onsdag forrige uke på Twitter at EU er en «brutal» handelspartner for USA.

Han har allerede innført ekstratoll på stål og aluminium som importeres fra EU, og har også truet med ny toll på biler og bildeler.

Målet er nå å forhandle fram en ny tollavtale for å unngå at konflikten eskaleres ytterligere. Planen er en del av en «våpenhvile» som ble inngått mellom Trump og EU-kommisjonens sjef Jean-Claude Juncker i fjor sommer for å avverge full handelskrig.

Forhandlingene skal i første rekke dreie seg om toll på industrivarer, inkludert toll på biler. USA har også ønsket forhandlinger om toll på jordbruksprodukter, men det har EU nektet å gå med på.

EUs 28 medlemsland har i månedsvis strevet med å få på plass et mandat til å starte handelssamtaler med amerikanerne. Frankrikes president Emmanuel Macron har insistert på at USA først igjen måtte tilslutte seg Parisavtalen, som Trump til Macrons store forargelse trakk seg fra i 2017.

Det krevdes imidlertid kun såkalt kvalifisert flertall for å banke gjennom mandatet, og Frankrikes «non» ble i hovedsak symbolsk.

(©NTB)